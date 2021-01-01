В Петербурге загорелась кровля здания университета имени Бонч-Бруевича

У здания Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича на набережной реки Мойки загорелась кровля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«На территории Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича, в четырехэтажном здании горела кровля на площади 20 кв. метров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 24 человека, также использовались восемь единиц техники. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее, 10 декабря, в подмосковном городе Красногорске загорелось здание Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Тогда площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших не было.