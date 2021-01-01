Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 74,25 (0) Инвестиции, 07 дек, 13:35
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 89,97 (-0,29) Инвестиции, 07 дек, 13:35
Зачем Bacardi включилась в борьбу с пластиком — Bloomberg Pro, 07:53 Как выиграть грант на реализацию своей идеи и получить поддержку эксперта РБК и АНО «РСВ», 07:49 Эксперт напомнил о запретах для жильцов многоквартирных домов с 2021 года Общество, 07:37 Готовы ли вы к ипотеке. Тест РБК и ВТБ, 07:10 Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив будет расформирован Политика, 07:00 Роспотребнадзор назвал число привившихся от гриппа россиян Общество, 06:57 Мадуро заявил о намерении встретиться с Путиным в России Политика, 06:49 Как сыворотки помогают усовершенствовать уход за зрелой кожей лица 06:29 Самолет Ан-24 из-за неисправности двигателя вернулся в аэропорт Якутска Общество, 06:20 МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать данные об учениках Общество, 06:17 «Могло быть и хуже». Соперники России — о жеребьевке квалификации ЧМ Спорт, 06:10 Суд Лондона нашел ошибку в присуждении топ-менеджеру «Траста» $58 млн Финансы, 06:10 Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID в Москве после Нового года Общество, 05:52 СМИ узнали об аресте полицейских после перекрытия улиц в Москве на съемки Общество, 05:39
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,64 -0,55% EUR/RUB ₽89,18 -0,69% EUR/USD $1,21 -0,06%
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор назвал число привившихся от гриппа россиян

Около половины россиян поставили прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Вакцинацию от гриппа прошли 73,2 млн человек, или 49,9% от численности населения страны.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ, по данным ведомства, превышены в 42 российских регионах. В Роспотребнадзоре отметили, что «превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения».

Вакцинация от гриппа в России началась 1 сентября и продолжается до сих пор. Президент Владимир Путин поручил обеспечить прививками от гриппа 60% населения в осенне-зимний период с охватом до 75% граждан из групп риска.

В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса
Общество
Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

Прививка от гриппа снижает риск развития серьезных осложнений заболеваний сердца, а также смерти среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выяснили ученые из ведущих университетов США. Они проанализировали 16 ранее проведенных рандомизированных и 12 обсервационных исследований, участниками которых стали более 237 тыс. человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые обнаружили, что у тех, кто поставил прививку от гриппа, вероятность смерти от сердечных заболеваний оказалась меньше на 18%, а риск столкнуться с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами — на 13%.

грипп прививка Роспотребнадзор
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,64 -0,55% EUR/RUB ₽89,18 -0,69% EUR/USD $1,21 -0,06%
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов COVID-19 от гриппа и простуды
Общество
Вирусолог связал часть смертей от коронавируса с гриппом
Общество
В «Векторе» объявили о разработке единой вакцины от гриппа и COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter