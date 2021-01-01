Роспотребнадзор назвал число привившихся от гриппа россиян

Около половины россиян поставили прививку от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Вакцинацию от гриппа прошли 73,2 млн человек, или 49,9% от численности населения страны.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ, по данным ведомства, превышены в 42 российских регионах. В Роспотребнадзоре отметили, что «превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения».

Вакцинация от гриппа в России началась 1 сентября и продолжается до сих пор. Президент Владимир Путин поручил обеспечить прививками от гриппа 60% населения в осенне-зимний период с охватом до 75% граждан из групп риска.