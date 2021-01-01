Минпромторг сообщил о готовности 60 сетей участвовать в стабилизации цен

Почти 60 крупных российских розничных сетей, а также Масложировой союз России и Союз сахаропроизводителей готовы подписать соглашение о стабилизации цент. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Будет подписано соглашение между ретейлерами. <...> Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей <...> и два союза — масложировой и сахарный», — сказал он.

Евтухов также подчеркнул, что для стабилизации цент на продукты питания в России «будет сделано все».

Ситуацию с ростом цен на продукты питания обсуждается властями уже несколько дней. По данным Генеральной прокуратуры, стоимость сахара выросла на 71,5%, а подсолнечного масла — на 23,8%. По данным источников РБК, правительство намерено установить предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло. Так килограмм сахара будет стоить 45 руб., а литр масла — 110 руб.