В Калининграде мужчина открыл стрельбу у жилого дома

Фото: СК РФ

В Калининграде, на улице Чернышевского, 37-летний мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина застрелил 35-летнюю женщину, свою бывшую жену. После этого он покончил с собой. Следователи проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет местное издание «Клопс», мужчина неоднократно угрожал своей бывшей жене. Перед убийством он ожидал ее у дома в своей машине. Убийство он совершил на глазах детей. По словам соседей, семья с тремя детьми недавно переехала из Кемерово. Как сообщили РБК в СК, в момент убийства дома находились двое детей — десятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Они не пострадали.

В Краснодарском крае 25 ноября 67-летний пенсионер ножом убил жену, после этого он приехал с охотничьим ружьем к дому 43-летнего сына погибшей, намереваясь убить и его. Он тяжело ранил невестку, после чего отправился к дому другого сына и также убил его ножом. Мужчину задержала полиция, при задержании он грозил силовикам оружием.