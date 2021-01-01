В Саудовской Аравии сообщили об отсутствии ущерба от взрыва на танкере

Джидда, Саудовская Аравия (Фото: Amr Nabil / AP)

В результате взрыва на нефтяном танкере у берегов Саудовской Аравии запасы топлива и сооружения для его разгрузки не пострадали. Об этом сообщает Министерство энергетики Соединенного Королевства.

«Не было нанесено никакого ущерба сооружениям для разгрузки топлива, а также не было никакого воздействия на его запасы», — сообщили в ведомстве.

По данным властей, пострадавших или погибших на судне также не оказалось. Власти предположили, что произошедшее могло быть террористическим нападением.

В понедельник, 14 декабря, Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила о взрыве на торговом судне у саудовского порта Джидда. Позднее сингапурская судоходная компания Hafnia сообщила, что один из ее танкеров получил повреждения от неустановленного внешнего источника и это привело к взрыву и пожару. В компании отмечали, что капитан судна немедленно прекратил все операции, экипаж при поддержке береговой пожарной команды и буксиров потушил пожар. Всего на борту находились 22 моряка, они не пострадали.