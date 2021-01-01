Познер объяснил слова про «комплекс неполноценности» у россиян

Владимир Познер (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Телеведущий Владимир Познер в интервью ТАСС прокомментировал свои слова о «комплексе неполноценности» у россиян.

Он отметил, что из-за сложной и драматической истории Россию рассматривают всегда со знаком минус. По его словам, сами россияне, с одной стороны, смотрят на себя с чувством величия, а с другой — у них особый взгляд на иностранцев.

«Ведь в других странах — во Франции, Америке, Англии — иностранец и иностранец. Здесь же очередь надо уступить иностранцу — товарищи, пропустите — и так далее. А с другой стороны: «Да мы же лучшие». И вот это сочетание я и называю комплексом неполноценности, который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, шовинизму», — сказал Познер.

Ранее телеведущий заявил, что отрицательное отношение многих россиян к демократии объясняется неграмотностью граждан и комплексом неполноценности. По словам Познера, в России никогда не было демократии — ни в царский период, ни в советский, — поэтому люди «рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете».