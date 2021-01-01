Японцы выбрали символом года иероглиф «тесный»

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В Японии символом 2020 года стал иероглиф «тесный» (密). Соответствующее решение приняла японская Федерация проверки иероглифических навыков, сообщает NHK.

Выбор иероглифа 2020 года связан с ограничениями, которые вводились из-за пандемии коронавируса. Жителей страны просили избегать больших скоплений людей, тесных пространств и не вступать в близкие контакты.

Вторым по популярности иероглифом, претендующим на то, чтобы стать символом года, стал «хуже». Третье место занял иероглиф со значением «болезнь».