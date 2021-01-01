Эксперты оценили рост летальности больных сахарным диабетом из-за COVID

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Летальность от сочетания COVID-19 и сахарного диабета у лиц старше 70 лет составляет 20,3%, старше 80 лет — 27,1%. Об этом, как передает ТАСС, сообщает пресс-служба НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

«За первые шесть месяцев 2020 года COVID увеличил смертность больных сахарным диабетом (СД) на 20%», — говорится в сообщении.

Также фактором летального исхода болезни может являться ожирение. «При индексе массы тела (ИМТ) 30–34 летальность от коронавируса составляет 8,9%. Соответственно, при ИМТ 35–39 — 11,5%, свыше 40 — 13,5%», — сообщили эксперты. Они отметили, что среди умерших от COVID-19 почти в два раза больше мужчин, чем женщин.

Высокая летальность у пациентов с сахарным диабетом связана, по словам директора Института диабета, академика РАН Марины Шестаковой, с высоким содержанием сахара в крови, из-за чего коронавирус активно проникает в клетки. Ситуация осложняется пониженной иммунной защитой у таких больных.