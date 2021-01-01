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Общество ,  
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В Якутии один человек умер в машине в 50-градусный мороз

В Якутии следователи начали проверку после обнаружения автомобиля с поврежденным радиатором, в салоне которого находились два замерзших человека. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Согласно сообщению, в ночь на 5 декабря в 120 км от села Томтор Оймяконского района полицейские обнаружили машину Toyota Chaser, в салоне которой находились двое молодых людей.

Один из них скончался, второго юношу с обморожением госпитализировали в больницу Оймяконского района.

Следователи установили, что молодые люди следовали из Якутска в Магадан. Однако они сбились с пути в ночное время при температуре около минус 50 градусов.

Для установления причины смерти юноши была назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Якутия смерть мороз
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