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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт оценил распространение COVID-19 в регионах России

В России не осталось регионов, где уровень распространения коронавируса был бы тяжелым. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

Свой прогноз эксперт составил на основе карты регионов России по распространенности коронавируса. Она была создана на основе официальной статистики. Для субъектов страны выделены четыре группы в зависимости от динамики заболеваемости, в тяжелую группу попадают регионы с индексом распространения больше 1,2.

Коэффициент распространения инфекции, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, означает среднее число людей, которых один больной успевает заразить до своей изоляции.

Москва, по словам Тавадяна, является регионом с выраженным затуханием заболевания. В Санкт-Петербурге ситуацию можно оценивать как удовлетворительную.

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По последним данным, за сутки в стране зарегистрировали 28 080 новых больных COVID-19. Общее число зараженных превысило 2,6 млн человек. Лидерами по числу заболевших за время пандемии остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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