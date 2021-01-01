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Стрелявший у собора в Нью-Йорке мужчина умер в больнице

В США неизвестный мужчина, стрелявший из пистолета возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, умер в больнице. Его госпитализировали в критическом состоянии после того, как полиция, охранявшая собор, открыла ответный огонь. Об этом сообщают со ссылкой на источники CNN, NBC News.

Инцидент произошел после рождественского концерта, который проводился на ступенях собора, закрытого из-за коронавируса. Мужчина пришел с двумя пистолетами и, как уточнил CNN лейтенант Джон Гримпел, выстрелил один раз в воздух. По словам очевидцев, передает New York Daily News, он кричал, чтобы его застрелила полиция.

Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке
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На месте происшествия присутствовали три сотрудника полиции Нью-Йорка, они начали стрелять в ответ и ранили мужчину в голову. По информации CNN, стрелка увезли в больницу Святого Луки, где констатировали его смерть.

Помимо огнестрельного оружия у злоумышленника при себе нашли сумку с полным баллоном бензина, веревку, проволоку и несколько ножей.

В начале ноября в Северной Каролине произошла стрельба у баптистской церкви в городе Хай-Пойнт. Прибывшие на место полицейские обнаружили одного погибшего — темнокожего мужчину. Несколько человек пострадали.
 

собор Нью-Йорк полиция
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