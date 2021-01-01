Путин наградил главу Верховного суда Лебедева «За безупречную службу»

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева знаком отличия «За безупречную службу». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За вклад в развитие российской государственности, совершенствование судебной системы и многолетнюю добросовестную работу наградить знаком отличия «За безупречную службу» L лет Лебедева Вячеслава Михайловича», — говорится в документе.

Лебедев начал карьеру судьи в 1970 году. Верховный суд России он возглавляет с 1989 года (ранее — Верховный суд РСФСР).

Ранее Путин наградил российских медработников за большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Среди присвоенных наград были знаки отличия «За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)», «За заслуги перед Отечеством», а также ордена Дружбы и Почета.