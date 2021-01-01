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Пандемия коронавируса ,  
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Путин наградил российских врачей за вклад в борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил российских медработников за большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в документе

Главного врача московской клинической больницы № 1 «Группы компаний «Медси» Татьяну Шаповаленко президент наградил орденом Дружбы. Еще 14 сотрудников получили орден Пирогова. Пять медиков были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также медалью Луки Крымского была награждена сотрудница Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольга Семенова.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Еще ряд специалистов были представлены к наградам за большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения COVID-19. Ордена Почета был удостоен председатель совета директоров курганского ОАО «Синтез» Дмитрий Зубов. Орденом Дружбы были награждены президент ОАО «Синтез» Рустем Муратов и вице-президент по развитию бизнеса и исследованиям АО «Алиум» Алексей Чупин. Еще пять сотрудников фармкомпаний получили медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19 орденом Дружбы были награждены директор по науке ООО «Система-БиоТех» Наталья Позднякова и управляющий партнер акционерной финансовой корпорации «Система» Артем Сиразутдинов. Еще пять человек получили медали ордена Пирогова, 12 были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На сегодняшний день борьба с распространением коронавирусной инфекции в России продолжается. Только за минувшие сутки в стране было выявлено более 28 тыс. случаев заражения. При этом за все время пандемии в России COVID-19 заболели свыше 2,4 млн человек.

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коронавирус Владимир Путин врачи награда
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