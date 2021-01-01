Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 20:39 Генерал армии США назвал Россию великой державой Политика, 20:37 В «Спартаке» объяснили поведение Тедеско во время матча с «Сочи» Спорт, 20:23 Российские миротворцы сообщили о стабилизации обстановки в Карабахе Политика, 20:21 Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета Политика, 20:13 Где растут самые старые деревья Москвы РБК и ДПиООС, 19:48 Шатилова рассказала о болезни Хорошевцева Общество, 19:35 Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Спорт, 19:26 Умер первый командир СОБРа Общество, 19:16 В Чечне за сутки зафиксировали шесть землетрясений Общество, 19:06 Разработчик вакцины AstraZeneca оценила комбинацию со «Спутником V» Общество, 19:02 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 19:00 «Краснодар» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 Спорт, 18:33 Проценко назвал срок пиковых осложнений при COVID-19 Общество, 18:32
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Политика ,  
0 

Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)
Действующий президент США Дональд Трамп снова пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, который начался 1 октября. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», — заявил глава администрации.

Сенат США принял оборонный бюджет вопреки угрозе Трампа
Политика
Фото:J. Scott Applewhite / AP

Накануне сенат большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета на новый финансовый год. Таким образом, в обеих палатах конгресса проект набрал две трети голосов, что позволяет ему преодолеть вето Трампа. Если президент все-таки заблокирует документ, в конгрессе будет проведено повторное голосование.

Согласно документу, на нужды Пентагона будет выделено $740 млрд. Помимо основных нужд в согласованный проект также были включены новые санкции против «Северного потока-2», выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн, меры по сдерживанию России и Китая, а также подготовка военнослужащих в Восточной Европе.

Ранее Трамп уже угрожал наложить вето на данный проект. Тогда он заявил, что законодатели не включили в него положение об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По его словам, этот закон угрожает национальной безопасности и честности выборов.

вето Дональд Трамп
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Сенат США принял оборонный бюджет вопреки угрозе Трампа
Политика
Трамп пообещал наложить вето на оборонный бюджет из-за статьи о соцсетях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter