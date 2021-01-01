Трамп пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Действующий президент США Дональд Трамп снова пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год, который начался 1 октября. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Китай больше всех выиграет от нашего нового оборонного бюджета! Я наложу на него вето», — заявил глава администрации.

Накануне сенат большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета на новый финансовый год. Таким образом, в обеих палатах конгресса проект набрал две трети голосов, что позволяет ему преодолеть вето Трампа. Если президент все-таки заблокирует документ, в конгрессе будет проведено повторное голосование.

Согласно документу, на нужды Пентагона будет выделено $740 млрд. Помимо основных нужд в согласованный проект также были включены новые санкции против «Северного потока-2», выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн, меры по сдерживанию России и Китая, а также подготовка военнослужащих в Восточной Европе.