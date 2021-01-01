Проценко назвал срок пиковых осложнений при COVID-19

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Пик проблем со здоровьем у зараженных коронавирусной инфекцией приходится на 7–10 день болезни. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

«Самый пик, пик всех проблем — это где-то 7–10-е сутки заболевания», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава больницы также рассказал, что проявления хронического COVID-19 могут быть совершенно разными. Например, это могут быть дерматологические проявления, депрессия или «какие-то парасуицидальные мысли».