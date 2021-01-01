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Пандемия коронавируса ,  
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Проценко назвал срок пиковых осложнений при COVID-19

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Пик проблем со здоровьем у зараженных коронавирусной инфекцией приходится на 7–10 день болезни. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

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«Самый пик, пик всех проблем — это где-то 7–10-е сутки заболевания», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава больницы также рассказал, что проявления хронического COVID-19 могут быть совершенно разными. Например, это могут быть дерматологические проявления, депрессия или «какие-то парасуицидальные мысли».

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<p>Денис Проценко</p>

Ранее Проценко сообщал, что треть больных с COVID-19 умирают в первые 72 часа после госпитализации. Он объяснил, что чаще всего это происходит из-за гипоксии и тромбоэмболии. При этом те пациенты, которые скончались позже, в большинстве случаев умерли от септических осложнений. В организме зараженного коронавирусом человека специальные бактерии, которые приводят к смерти от такого рода осложнений, быстро развиваются.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России коронавирусом заразились более 28 тыс. человек. Всего за время пандемии в стране обнаружили свыше 2,6 млн случаев заражения.

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коронавирус больница Денис Проценко Коммунарка
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