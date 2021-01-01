Проценко указал на смертельную особенность коронавируса

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В организме заболевших коронавирусной инфекцией быстро развиваются опасные бактерии, которые приводят к смерти зараженных от септических осложнений. Об этом рассказал главврач инфекционный больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет «Московский комсомолец».

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — сказал он.

По словам Проценко, треть больных с COVID-19 умирает в первые 72 часа после госпитализации. К ранней смертности чаще всего приводят гипоксия и тромбоэмболия. Главной причиной ухода из жизни тех пациентов, кто умирает позже, специалист назвал септические осложнения.

Суперинфекциями или суперинфектами называют случаи, когда человек, уже зараженный какой-то инфекцией, не успев выздороветь, подхватывает другое инфекционное заболевание. Вирусные суперинфекты могут быть устойчивыми к препаратам, которые использовались для лечения первоначальной инфекции, и менее восприимчивыми к иммунному ответу организма.

Как указал Проценко, несмотря на то, что больница в Коммунарке была открыта недавно, в ней уже появились опасные внутрибольничные штаммы. Их выявляют все чаще, при этом штаммы обладают «множественной устойчивостью».