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Проценко указал на смертельную особенность коронавируса

Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В организме заболевших коронавирусной инфекцией быстро развиваются опасные бактерии, которые приводят к смерти зараженных от септических осложнений. Об этом рассказал главврач инфекционный больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет «Московский комсомолец».

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме», — сказал он.

По словам Проценко, треть больных с COVID-19 умирает в первые 72 часа после госпитализации. К ранней смертности чаще всего приводят гипоксия и тромбоэмболия. Главной причиной ухода из жизни тех пациентов, кто умирает позже, специалист назвал септические осложнения.

Суперинфекциями или суперинфектами называют случаи, когда человек, уже зараженный какой-то инфекцией, не успев выздороветь, подхватывает другое инфекционное заболевание. Вирусные суперинфекты могут быть устойчивыми к препаратам, которые использовались для лечения первоначальной инфекции, и менее восприимчивыми к иммунному ответу организма.

Как указал Проценко, несмотря на то, что больница в Коммунарке была открыта недавно, в ней уже появились опасные внутрибольничные штаммы. Их выявляют все чаще, при этом штаммы обладают «множественной устойчивостью».

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Во всех отделениях реанимации — и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие», — отметил Проценко. Он пояснил, что микробы попадают в медучреждение вместе с пациентами, которых свозят из других стационаров.

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Руководитель клиники пульмонологии федерального научно-клинического центра ФМБА России, профессор Александр Аверьянов ранее говорил, что иммунная система 20% заболевших коронавирусной инфекцией начинает работать против их собственного организма, что приводит к тяжелым последствиям, в том числе поражению легких. «У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом», — отметил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Денис Проценко коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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