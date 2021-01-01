Глава Бурятии заявил о планах сделать 31 декабря выходным днем

Улан-Удэ (Фото: Андрей Огородник / ТАСС)

Последний день 2020 года будет выходным в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Прямой эфир с ним размещен в Facebook.

По словам Цыденова, сейчас поступает много обращений о том, чтобы сделать 31 декабря выходным. «Поддерживаю обращения, такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря было выходным днем», — сказал он.

Он добавил, что в целом рабочие часы сохранятся за счет их переноса на другой день.

Также Цыденов рекомендовал магазинам перейти в этот день на продленный режим работы, чтобы не создавать очереди и снизить угрозу распространения коронавируса.