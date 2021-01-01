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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Баку сообщили об антитеррористической операции в Карабахе

Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

Служба государственной безопасности Азербайджана провела «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом сообщается в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики.

Как объяснили в Баку, некоторые вооруженные формирования Армении оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана даже после подписания соглашения о прекращении огня.

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По информации Азербайджана, в Армении сообщали, что эти вооруженные формирования заблудились в лесистой местности, Ереван просил российских миротворцев вывести их с этой территории. «Армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически-провокационные и диверсионные действия», — говорится в заявлении.

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Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В частности, Минобороны Азербайджана сообщает, что 26 ноября в селе Сур Ходжавендского района армяне внезапно напали на азербайджанских военнослужащих. В результате трое военнослужащих погибли и двое получили ранения. Также 8 декабря погиб еще один азербайджанский военный.

«Учитывая вышесказанное, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе», — сообщили СГБ и Минобороны.

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Ранее Минобороны Армении сообщило, что вооруженных силы Азербайджана нарушили перемирие, нанеся удар по селам Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха. В результате ранения получили шесть армянских военнослужащих, Азербайджан также понес потери, отметили в ведомстве. В Ереване действия Азербайджана назвали «провокацией».

Нагорный Карабах Азербайджан
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