В Баку сообщили об антитеррористической операции в Карабахе

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Служба государственной безопасности Азербайджана провела «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом сообщается в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики.

Как объяснили в Баку, некоторые вооруженные формирования Армении оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана даже после подписания соглашения о прекращении огня.

По информации Азербайджана, в Армении сообщали, что эти вооруженные формирования заблудились в лесистой местности, Ереван просил российских миротворцев вывести их с этой территории. «Армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически-провокационные и диверсионные действия», — говорится в заявлении.