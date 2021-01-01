На Алтае умер переболевший COVID-19 спикер парламента Владимир Тюлентин

Председатель Государственного собрания — Эл Курултай Алтая Владимир Тюлентин внезапно умер в возрасте 66 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Спикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался», — сказали в пресс-службе.

Источник агентства в местных органах власти уточнил, что спикера алтайского парламента не стало 12 декабря. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Тюлентин еще 11 декабря принимал участие в сессии Госсовета, отмечает ТАСС.

Другой источник сообщил, что парламентарий ранее переболел коронавирусом, по его словам, Тюлентин мог умереть из-за отрыва тромба. Сам спикер летом рассказывал, что COVID-19 протекал у него бессимптомно.