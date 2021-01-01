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СМИ сообщили о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в Хельсинки

Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 декабря планирует возобновить рейсы из Москвы в столицу Финляндии Хельсинки, подтвердил ТАСС представитель перевозчика в этой стране.

Рейсы будут выполняться по четвергам, за исключением 31 декабря, уточнил собеседник агентства.

«После этого каждый четверг до конца марта», — добавил он.

Тысячи россиян останавливались этой осенью в отелях закрытой Европы
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Фото:Maja Hitij / Getty Images

В ноябре финское издание Yle сообщало, что Финляндия рассматривает возможность к Рождеству разрешить въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Позже в Главном управлении пограничной службы пояснили, что для российских туристов границы страны в ближайшее время не откроются, решение снять часть ограничений россиян не касается.

В августе ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз. Россия в него вновь не попала.

На данный момент россиянам разрешен въезд в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, на Сейшельские острова, в Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Эфиопию, Японию.

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