СМИ сообщили о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в Хельсинки

В августе ЕС обновил список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз. Россия в него вновь не попала.

На данный момент россиянам разрешен въезд в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Египет, Казахстан, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, на Сейшельские острова, в Сербию, Танзанию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею, Эфиопию, Японию.