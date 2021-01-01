СМИ сообщили о возобновлении рейсов «Аэрофлота» в Хельсинки
Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 декабря планирует возобновить рейсы из Москвы в столицу Финляндии Хельсинки, подтвердил ТАСС представитель перевозчика в этой стране.
Рейсы будут выполняться по четвергам, за исключением 31 декабря, уточнил собеседник агентства.
«После этого каждый четверг до конца марта», — добавил он.
В ноябре финское издание Yle сообщало, что Финляндия рассматривает возможность к Рождеству разрешить въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Позже в Главном управлении пограничной службы пояснили, что для российских туристов границы страны в ближайшее время не откроются, решение снять часть ограничений россиян не касается.