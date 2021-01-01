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Общество ,  
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При ЧП на нефтяной скважине в Ненецком автономном округе погиб человек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления, в результате чего погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Пострадали четыре человека и один из них, к сожалению, погиб», — сказали в пресс-службе. Пострадавших госпитализировали при помощи санавиации в среднем и тяжелом состоянии.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

В главке уточнили, что нефтеразлива удалось избежать и сейчас скважина заглушена.

Месторождение имени Требса — нефтяное месторождение в Ненецком автономном округе Архангельской области. Оно принадлежит подконтрольному «Роснефти» предприятию «Башнефть-полюс».

Ненецкий автономный округ нефтяная скважина ЧП погибший
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