При ЧП на нефтяной скважине в Ненецком автономном округе погиб человек

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления, в результате чего погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Пострадали четыре человека и один из них, к сожалению, погиб», — сказали в пресс-службе. Пострадавших госпитализировали при помощи санавиации в среднем и тяжелом состоянии.

В главке уточнили, что нефтеразлива удалось избежать и сейчас скважина заглушена.

Месторождение имени Требса — нефтяное месторождение в Ненецком автономном округе Архангельской области. Оно принадлежит подконтрольному «Роснефти» предприятию «Башнефть-полюс».