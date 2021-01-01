Врачи объяснили опасность ношения одной маски несколько дней подряд
«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять», — объяснила эксперт, а также подчеркнула, что влажную использованную маску необходимо выбросить.
При этом, если в маске тяжело дышать, лучше купить респиратор с клапаном: он позволит дышать свободно и обеспечит надежную защиту, посоветовала Белова.
О вреде долгого ношения одной маски также рассказал врач-инфекционист профессор Николай Малышев. Эксперт объяснил, что она накапливает бактериальные и вирусные загрязнения не только от самого пользователя, но и от окружающих.