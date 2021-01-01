Мужчина и 30 собак погибли при пожаре в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС России

В Нижнем Новгороде 12 декабря произошел пожар в частном доме, в результате погибли мужчина и 30 собак. Об этом сообщает местное агентство NN.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 16:40. Возгорание произошло в частном жилом доме на Кисловодской улице в Ленинском районе города. Пожарным удалось ликвидировать огонь на площади 56 кв. м.

«В доме было найдено тело 52-летнего нижегородца. Кроме того, на пожаре погибли 30 собак», — сообщили в региональном МЧС, пояснив, что животные жили с хозяином дома.

Сейчас на месте работают специалисты, устанавливаются обстоятельства происшествия.