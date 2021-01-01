Зеленский наградил осужденного в Италии нацгвардейца орденом мужества

Владимир Зеленский (второй справа) и Виталий Маркив (слева) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива, которого приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Виталий Маркив был несправедливо приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и обрести свободу», — говорится в сообщении.

Для его освобождения в переговорах с итальянскими властями участвовали Зеленский, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, представители офиса президента и украинские дипломаты.

Глава государства назвал решение об освобождении Маркива победой всей Украины. Зеленский подчеркнул, что всегда лично будет отстаивать права украинцев и помогать им вернуться домой.