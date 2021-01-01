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Зеленский наградил осужденного в Италии нацгвардейца орденом мужества

Владимир Зеленский (второй справа) и Виталий Маркив (слева)
Владимир Зеленский (второй справа) и Виталий Маркив (слева) (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» III степени старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива, которого приговорили в Италии к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве в Донбассе итальянского репортера. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Виталий Маркив был несправедливо приговорен к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и обрести свободу», — говорится в сообщении.

Для его освобождения в переговорах с итальянскими властями участвовали Зеленский, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, представители офиса президента и украинские дипломаты.

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Владимир Зеленский

Глава государства назвал решение об освобождении Маркива победой всей Украины. Зеленский подчеркнул, что всегда лично будет отстаивать права украинцев и помогать им вернуться домой.

Виталия Маркива, у которого есть украинское и итальянское гражданство, арестовали в 2017 году. По версии итальянской стороны, он был виновен в смерти репортера Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году, который с российским правозащитником Андреем Мироновым находился в грузовике с эмблемой Красного креста, обстрелянного из гранатомета. В июле 2019 года суд приговорил Маркива к 24 годам заключения. По версии украинской стороны, обстрел велся силами самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ноябре суд в Италии оправдал и освободил Маркива. Накануне, 11 декабря, Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК. (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

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