Карабах заявил о ранении троих военных при атаке со стороны Азербайджана

Вид на город Гадрут (Фото: Aziz Karimov / Reuters)

На территории Нагорного Карабаха в результате атаки со стороны Азербайджана трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 декабря в районе Гадрута.

«В районе 20:40 противник предпринял попытку нападения на одну из позиций Армии обороны на южном направлении. В результате перестрелки ранения разной тяжести получили трое военных-резервистов, их жизнь вне опасности», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве заявили, что сообщения в азербайджанских СМИ о «вооруженной провокации» армянских сил, в результате которой якобы ранен азербайджанский военнослужащий, не соответствуют действительности.

Накануне утром издание Trend сообщило, что в Гадруте армянские военнослужащие совершили вооруженную провокацию против Азербайджана. В свою очередь, официальные власти последнего этот инцидент пока не комментировали.