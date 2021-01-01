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Политика ,  
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Карабах заявил о ранении троих военных при атаке со стороны Азербайджана

Вид на город Гадрут
Вид на город Гадрут (Фото: Aziz Karimov / Reuters)

На территории Нагорного Карабаха в результате атаки со стороны Азербайджана трое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 декабря в районе Гадрута.

«В районе 20:40 противник предпринял попытку нападения на одну из позиций Армии обороны на южном направлении. В результате перестрелки ранения разной тяжести получили трое военных-резервистов, их жизнь вне опасности», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве заявили, что сообщения в азербайджанских СМИ о «вооруженной провокации» армянских сил, в результате которой якобы ранен азербайджанский военнослужащий, не соответствуют действительности.

Накануне утром издание Trend сообщило, что в Гадруте армянские военнослужащие совершили вооруженную провокацию против Азербайджана. В свою очередь, официальные власти последнего этот инцидент пока не комментировали.

Какие памятники в Карабахе вместе с территорией перешли под контроль Баку
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10 ноября при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом часть территории Карабаха отошла Азербайджану, в регион ввели российских миротворцев.
История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

Нагорный Карабах
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