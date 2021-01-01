Парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве все парковки, кроме плоскостных со шлагбаумом, будут бесплатными в новогодние праздники. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Оставлять машины на парковках без внесения платы можно будет с 1 по 9 января. С 10 января парковки снова станут работать в обычном режиме.

«Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций», — призвал руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице всю новогоднюю ночь будет работать транспорт.