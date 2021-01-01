В Иране власти казнили главу портала Amad News

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Российский биатлонистка пожаловалась на здоровье после эстафеты Спорт, 17:16 МИД Казахстана передал России ноту из-за заявления депутата Госдумы Политика, 17:15 Рошаль назвал победой вердикт по делу обвиненных в смерти младенца врачей Общество, 17:08 Подлодка «Владимир Мономах» впервые запустила залпом четыре «Булавы» Технологии и медиа, 17:02 «Спартак» опроверг вспышку COVID-19 у футболистов клуба Спорт, 16:59 Декабрь 2020 года досрочно стал самым солнечным в метеоистории Москвы Общество, 16:47 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 16:47 Adrenaline Stadium повторно опечатают из-за сорванных пломб Общество, 16:44 Тяжелый шаг к супербою. Почему Пулев может стать проблемой для Джошуа Спорт, 16:34 Житель Франции выиграл в лотерею рекордную для Европы сумму Общество, 16:30 «Ротор» одержал первую за 16 лет домашнюю победу в премьер-лиге Спорт, 16:24 В Иране власти казнили главу портала Amad News Политика, 16:16 Матвиенко и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Гафта Общество, 16:05 Широков назвал кандидатов на замену Семаку в случае его ухода из «Зенита» Спорт, 15:56
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Политика ,  
0 

В Иране власти казнили главу портала Amad News

Рухолла Зам
Рухолла Зам (Фото: Wana News Agency / Reuters)

В Иране казнили руководителя новостного портала Amad News Рухоллу Зама, обвиняемого в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом сообщает агентство Mehr News.

Смертная казнь была проведена через повешение. Агентство указывает, что в июне решение о смертной казни вынес Исламский революционный суд, позднее его поддержал Верховный суд страны.

По данным властей, журналист распространял фейковую информацию через свой портал, а также Telegram-канал. Кроме того, в Тегеране утверждают, что Зам сыграл решающую роль в вооруженных протестах в 2017 году, а также сотрудничал с зарубежными спецслужбами.

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Политика
Касем Сулеймани

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) осудила казнь иранского журналиста. «RSF шокированы тем, что иранское правосудие привело в исполнение свой приговор», — говорится в сообщении организации в Twitter. Репортеры отметили, что 23 октября предупреждали верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по правам человека в Иране Джаваида Рехмана о возможной казни журналиста.

В июне в Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также в передаче сведений о передвижениях убитого при ударе США в январе генерала Касема Сулеймани. По версии иранского суда, он собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение которого возглавлял Сулеймани, передавал ее иностранным спецслужбам и получал за это вознаграждение.

Иран казнь «Репортеры без границ»
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны
Политика
Ким Чен Ын появился на публике со своей тетей впервые после казни дяди
Политика
Евросоюз потребовал прекратить смертные казни в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter