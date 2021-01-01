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Власти Мордовии сделали 31 декабря выходным днем для госслужащих

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Республике Мордовия 31 декабря объявлено выходным днем для госслужащих. Соответствующий указ подписал врио губернатора Артем Здунов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В правительстве Мордовии также пояснили, что вместо этого суббота, 26 декабря, станет сокращенным рабочим днем. Руководителям всех госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории республики, власти рекомендовали организовать рабочее время сотрудников аналогично.

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О намерении сделать выходным 31 декабря также заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию вел телеканал «Россия 24 Пенза».

«Я, как и в прошлом году, приму такое решение [сделать 31 декабря выходным днем], оно будет касаться правительства Пензенской области, министерств. Будет рекомендовано главам муниципальных образований принять такое же решение, и у меня нет сомнений, что они его примут», — заявил Белозерцев.

Глава региона также добавил, что выступит с обращением к руководителям промышленных предприятий, организаций и предложит последовать его примеру, чтобы 31 декабря был для большинства граждан выходным днем.

Ранее 31 декабря сделали выходным власти Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областей, Чувашии, Камчатки, Сахалина, Ставропольского края и некоторых других регионов. В свою очередь, губернатор Новосибирской области предложил сделать 31 декабря выходным днем для женщин.

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В Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской, Курганской областях, республиках Марий Эл и Башкортостан последний день года остается рабочим.

31 декабря Мордовия выходной
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