Власти Мордовии сделали 31 декабря выходным днем для госслужащих

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В Республике Мордовия 31 декабря объявлено выходным днем для госслужащих. Соответствующий указ подписал врио губернатора Артем Здунов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В правительстве Мордовии также пояснили, что вместо этого суббота, 26 декабря, станет сокращенным рабочим днем. Руководителям всех госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории республики, власти рекомендовали организовать рабочее время сотрудников аналогично.

О намерении сделать выходным 31 декабря также заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию вел телеканал «Россия 24 Пенза».

«Я, как и в прошлом году, приму такое решение [сделать 31 декабря выходным днем], оно будет касаться правительства Пензенской области, министерств. Будет рекомендовано главам муниципальных образований принять такое же решение, и у меня нет сомнений, что они его примут», — заявил Белозерцев.