Под Красноярском самолет выкатился с полосы при посадке

Фото: Следственный комитет РФ

В аэропорту Черемшанка, расположенном в 35 км от Красноярска, самолет DHС-6 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортная прокуратура Красноярского края уже начала проверку, сообщили РБК в ведомстве.



На борту находились два человека, травм в результате инцидента они не получили.

«4 декабря в 13:45 по местному времени (9:45 мск) эксплуатируемый авиакомпанией «Арт Авиа» самолет DHС-6 после посадки в аэропорту Черемшанка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно выполняло тренировочный полет по маршруту Красноярск — Абакан — Красноярск. По данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили РБК в пресс-службе краевого управления транспортной прокуратуры.

В аэропорту Черемшанка комментировать ситуацию РБК отказались.

13 ноября в Новосибирске самолет Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево. Самолет получил повреждения двигателя и фюзеляжа, были частично разрушены шасси и крылья. На борту находились 14 человек, никто из них не пострадал.