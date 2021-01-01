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Общество ,  
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Под Красноярском самолет выкатился с полосы при посадке

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В аэропорту Черемшанка, расположенном в 35 км от Красноярска, самолет DHС-6 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортная прокуратура Красноярского края уже начала проверку, сообщили РБК в ведомстве.

На борту находились два человека, травм в результате инцидента они не получили.

«4 декабря в 13:45 по местному времени (9:45 мск) эксплуатируемый авиакомпанией «Арт Авиа» самолет DHС-6 после посадки в аэропорту Черемшанка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно выполняло тренировочный полет по маршруту Красноярск — Абакан — Красноярск. По данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили РБК в пресс-службе краевого управления транспортной прокуратуры.

В аэропорту Черемшанка комментировать ситуацию РБК отказались.

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новости Западно-Сибирская транспортная прокуратура самолет Красноярский край
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