Детский омбудсмен обратился к Чайке из-за газеты о маньяках

Детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович обратился к силовикам из-за газеты с фальшивой агитацией про него. В ней кандидата в депутаты в Мосгордуму обвиняют в педофилии

Евгений Бунимович (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович направил в МВД и Генпрокуратуру заявления с требованием возбудить уголовное дело по факту распространения фальшивой агитации с использованием его имени. Заявления есть у РБК.

Омбудсмен баллотируется в Мосгордуму от «Яблока» по шестому одномандатному округу (Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино). По его словам, стилизованная под издание «Наша Версия» газета была распространена по почтовым ящикам нескольких районов на севере Москвы в ночь с 4 на 5 сентября.

На ее первой полосе размещены материалы об омбудсмене с компрометирующими заголовками и размещены по соседству с рассказами о маньяках и педофилах. Бунимович потребовал от МВД и Генпрокуратуры установить типографию, которая напечатала газету, изъять ее тираж, найти заказчиков и исполнителей этого преступления. РБК направил запросы в МВД и Генпрокуратуру.

В «Яблоке» РБК сообщили, что редактор издательского дома «Версия» Николай Зятьков назвал распространяемую по округу газету фальшивкой и сказал, что она не имеет отношения к его изданию. РБК направил запрос Зятькову.

Зампредседателя партии Николай Рыбаков заявил РБК, что эта история не первый случай информационной атаки на кандидата.