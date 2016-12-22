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Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде
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Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде
Общество, 09:10
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Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде

Американского рэпера Young Thug арестовали во время вечеринки, посвященной дню рождения рэп-исполнителя и выходу его нового альбома Slime Language, в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на Департамент полиции города.

По данным телеканала, сотрудники полиции задержали его в спортивном ресторане Голливуда за незаконное хранение огнестрельного оружия в машине. В настоящий момент рэпер вышел под залог в $35 тыс.

Накануне мероприятия, в четверг вечером, Young Thug написал на своей странице в Twitter о предстоящей вечеринке. Он уточнил, что мероприятие будет частным и пройти можно будет только по приглашениям. Однако, как сообщает ABC7, вокруг места проведения вечеринки собралась «толпа неуправляемых поклонников».

После того как рэпера выпустили из-под стражи, он опубликовал фотографию в Instagram, добавив соответствующую подпись.

https://www.instagram.com/p/BmlffUohatl/?taken-by=thuggerthugger1

Теги: рэпер , арест , Лос-Анджелес
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