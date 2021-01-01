В России число продуктов с нарушением содержания ГМО упало в 8 раз

В России за год нашли в восемь раз меньше нарушений при маркировке продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«В 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб. <...> В 2020 году доля таких проб снизилась в 8 раз и составила 0,005%», — уточняется в сообщении.

Россия ввела обязательную маркировку ГМО-продуктов в 2007 году. Производители обязаны добавлять ее на видном месте крупным шрифтом, если ГМО в составе больше 0,9%. В продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин ГМО компоненты запрещены.

Если Роспотребнадзор обнаруживает незарегистрированное превышение ГМО, товар изымают из оборота.