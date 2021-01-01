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Итоги 2020 ,  
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В России число продуктов с нарушением содержания ГМО упало в 8 раз

В России за год нашли в восемь раз меньше нарушений при маркировке продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

«В 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб. <...> В 2020 году доля таких проб снизилась в 8 раз и составила 0,005%», — уточняется в сообщении.

Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия ввела обязательную маркировку ГМО-продуктов в 2007 году. Производители обязаны добавлять ее на видном месте крупным шрифтом, если ГМО в составе больше 0,9%. В продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин ГМО компоненты запрещены.

Если Роспотребнадзор обнаруживает незарегистрированное превышение ГМО, товар изымают из оборота.

Путин подписал закон о запрете ГМО
Политика
Фото:Игорь Зарембо/РИА Новости

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий производство в России ГМО-продукции. Документ, в частности ограничивает ввоз на территорию России растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии.

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