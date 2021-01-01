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Пандемия коронавируса ,  
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Генконсульство России в Нью-Йорке временно закрылось из-за коронавируса

Генеральное консульство России в американском Нью-Йорке закрылось до конца текущего года из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в Twitter дипломатического учреждения.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — отмечается в сообщении.

Ранее записанные на прием посетители смогут попасть в консульство только после того, как оно возобновит работу.

Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны во Второй мировой
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

США лидируют среди стран мира по числу зараженных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших перевалило за 15 млн человек.

Число умерших от COVID-19 к 11 декабря в США превысило боевые потери государства во Второй Мировой войне. По данным американского Министерства по делам ветеранов, они составляют 291 557 человек, а от коронавируса в стране умерли уже 294 715 человек.

В Нью-Йорке с начала пандемии выявили 759 765 больных коронавирусной инфекцией.

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Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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