Генконсульство России в Нью-Йорке временно закрылось из-за коронавируса

Генеральное консульство России в американском Нью-Йорке закрылось до конца текущего года из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в Twitter дипломатического учреждения.

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — отмечается в сообщении.

Ранее записанные на прием посетители смогут попасть в консульство только после того, как оно возобновит работу.

США лидируют среди стран мира по числу зараженных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших перевалило за 15 млн человек.