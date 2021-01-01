Генконсульство России в Нью-Йорке временно закрылось из-за коронавируса
Генеральное консульство России в американском Нью-Йорке закрылось до конца текущего года из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в Twitter дипломатического учреждения.
«В связи с обострением эпидемиологической обстановки генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — отмечается в сообщении.
Ранее записанные на прием посетители смогут попасть в консульство только после того, как оно возобновит работу.
США лидируют среди стран мира по числу зараженных коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших перевалило за 15 млн человек.