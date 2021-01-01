Конгрессмены США приняли временный бюджет во избежание нового шатдауна

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства до 18 декабря. Об этом сообщило издание The Hill.

«Это то, что мы должны сделать, чтобы правительство продолжало работать. Но мы не должны верить, притворяться или представлять, что именно так мы должны вести дела», — пояснил лидер большинства в Палате представителей Стен Хойер.

Всего документ поддержали 243 конгрессмена, 67 высказались против. До 11 декабря он должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

1 октября действующий президент США Дональд Трамп подписал резолюцию, согласно которой финансирование правительства продлили до 11 декабря. Документ был одобрен обеими палатами Конгресса. Если бы инициативу не утвердили, это могло бы привести к новому шатдауну.