В Краснодарском крае отменили новогодние елки и гуляния из-за COVID-19

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Власти Краснодарского края решили отменить в регионе новогодние гуляния из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Приняли решение отменить все ночные праздничные гуляния и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах — с 25 декабря по 13 января», — заявил губернатор по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.



По его словам, власти решили также не проводить новогодние утренники и детские представления. Помимо этого, сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 00:00.

При этом в регионе не будут закрывать рождественские ярмарки. «У жителей края должна быть возможность купить все необходимое для празднования Нового года», — объяснил Кондратьев. В то же время количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено.