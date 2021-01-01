Путин предостерег от вредящих России ограничений YouTube

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Спецслужбы стран, где находятся серверы YouTube, используют их в конкурентной борьбе недобросовестным образом, поэтому их работу надо ограничивать, но так, чтобы не вредить самим себе.

Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о цензуре YouTube на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом», — сказал глава государства.

По его словам, миллионы людей даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций.

Путин считает, что в этом случае власти должны вводить соответствующие ограничения, но так, чтобы не наносить ущерб самим себе.