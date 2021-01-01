Путин исключил запрет на оценку деятельности органов власти

Речь идет о законопроекте, внесенном первым зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, единороссом Дмитрием Вяткиным. В нем предусмотрено наказание для организаторов публичных мероприятий, которые нарушили порядок сбора и расходования средств на их проведение, а также допустили нарушения в отчетности об использовании денег.
Верховский привел в пример ситуацию, если группа граждан решит выйти на акцию против местной застройки. «То есть пойдут, закажут в «Копирке» себе плакаты, оплатят их из кармана, вместо того чтобы [оплатить] со счета, и у них правонарушение», — пояснил он.
Еще один законопроект, который упомянул Верховский, — законопроект, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами. Основанием для наделения статусом иностранного агента может стать политическая деятельность «в интересах иностранного источника».
«Есть такой пункт, как публичная оценка деятельности органов государственной власти. Понимаете, любая публичная общественная деятельность включает оценку деятельности органов государственной власти. Она же не вся будет политическая, по здравому смыслу. А по определению получается, что вся», — отметил член СПЧ.
В отзыве правительства на эту инициативу говорилось, что кабмин поддержит этот законопроект при условии устранения ряда замечаний, говорится в отзыве. Так, кабмин попросил уточнить субъектный состав административного правонарушения в части о финансировании митинга. Помимо этого автору закона необходимо уточнить в документе, что под действие этого положения также попадают наличные деньги «и (или) иное имущество».