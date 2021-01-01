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Политика ,  
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Путин исключил запрет на оценку деятельности органов власти

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Запретить высказывать оценку работе органов власти нельзя ни под каким предлогом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря. Стенограмма была размещена на сайте Кремля 11 декабря.

«Оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно», — заявил он, комментируя выступление члена СПЧ Александра Верховского о двух законодательных инициативах об организации публичных мероприятий.

Глава государства добавил, что необходимо разобраться с правоприменительной практикой и сделать соответствующие поправки.

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Общество
<p>Владимир Путин</p>

Верховский в ходе выступления выразил озабоченность несколькими законопроектами, которые были внесены в Госдуму.

Речь идет о законопроекте, внесенном первым зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, единороссом Дмитрием Вяткиным. В нем предусмотрено наказание для организаторов публичных мероприятий, которые нарушили порядок сбора и расходования средств на их проведение, а также допустили нарушения в отчетности об использовании денег.

Верховский привел в пример ситуацию, если группа граждан решит выйти на акцию против местной застройки. «То есть пойдут, закажут в «Копирке» себе плакаты, оплатят их из кармана, вместо того чтобы [оплатить] со счета, и у них правонарушение», — пояснил он.

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Еще один законопроект, который упомянул Верховский, — законопроект, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами. Основанием для наделения статусом иностранного агента может стать политическая деятельность «в интересах иностранного источника».

«Есть такой пункт, как публичная оценка деятельности органов государственной власти. Понимаете, любая публичная общественная деятельность включает оценку деятельности органов государственной власти. Она же не вся будет политическая, по здравому смыслу. А по определению получается, что вся», — отметил член СПЧ.

В отзыве правительства на эту инициативу говорилось, что кабмин поддержит этот законопроект при условии устранения ряда замечаний, говорится в отзыве. Так, кабмин попросил уточнить субъектный состав административного правонарушения в части о финансировании митинга. Помимо этого автору закона необходимо уточнить в документе, что под действие этого положения также попадают наличные деньги «и (или) иное имущество».

Владимир Путин оценка органы власти запрет
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