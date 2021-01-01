Путин исключил запрет на оценку деятельности органов власти

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Запретить высказывать оценку работе органов власти нельзя ни под каким предлогом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря. Стенограмма была размещена на сайте Кремля 11 декабря.

«Оценка деятельности органов власти, конечно, не может быть запрещена ни под каким предлогом, это абсолютно точно совершенно», — заявил он, комментируя выступление члена СПЧ Александра Верховского о двух законодательных инициативах об организации публичных мероприятий.

Глава государства добавил, что необходимо разобраться с правоприменительной практикой и сделать соответствующие поправки.

Верховский в ходе выступления выразил озабоченность несколькими законопроектами, которые были внесены в Госдуму.