Умер актер Александр Самойлов

Александр Самойлов (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Заслуженный артист России Александр Самойлов умер после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького, где последние годы работал артист.

«Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ — заслуженный артист России Александр Самойлов», — говорится в сообщении театра.

В театре сообщили, что в последние месяцы Самойлов готовился к двум мхатовским премьерам. Так, в спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса.

Александр Самойлов родился в 1952 году. В 1977 году он окончил ГИТИС, был принят в труппу театра имени Маяковского. После этого он работал в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А.Н. Островского.

В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ имени М. Горького. В спектаклях он сыграл отца Захария по произведению Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», графа Эссекса в спектакле «Елизавета Английская», а также Берлиоза в постановке «Мастер и Маргарита». В последние годы Самойлов играл Николая Кирсанова в спектакле «Отцы и дети».