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Общество ,  
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В Крыму водитель микроавтобуса запер машину изнутри и совершил поджог

Фото: Владимир Киндяков / auto8292 / VK
Фото: Владимир Киндяков / auto8292 / VK

В Крыму на Ялтинской трассе водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter заблокировал двери движущегося автомобиля изнутри и поджег канистру с горючим веществом, сообщают «Вести.Крым» со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, это произошло в районе остановки Ай-Даниль. Водитель микроавтобуса погиб, а находившаяся внутри автомобиля женщина — его жена — смогла на ходу выбраться из автобуса. Она получила серьезные ожоги.

Об инциденте в районе поселка Ай-Даниль также сообщает источник «РИА Новости Крым» в правоохранительных органах. Пострадавшую госпитализировали.

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Общество
Фото:Алексей Бычков / Global Look Press

В главном управлении МВД по Республике Крым РБК сообщили, что на Ялтинской трассе в районе остановки «Ай-Даниль» действительно загорелся автомобиль, однако детали произошедшего не раскрыли.

«В настоящее время эта информация сотрудниками полиции проверяется, по итогам проверки будет принято соответствующее решение», — отметили в ведомстве.

Позже Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи сообщил, что вызов по поводу этого инцидента поступил в 10:14 по местному времени (совпадает с мск). Согласно сообщению ведомства, автомобиль поджег 48-летний гражданин Украины во время ссоры с женой. Женщина в этот момент находилась за рулем. Мужчина погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, а его жену в тяжелом состоянии госпитализировали.

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