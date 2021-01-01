В Крыму водитель микроавтобуса запер машину изнутри и совершил поджог

Фото: Владимир Киндяков / auto8292 / VK

В Крыму на Ялтинской трассе водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter заблокировал двери движущегося автомобиля изнутри и поджег канистру с горючим веществом, сообщают «Вести.Крым» со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, это произошло в районе остановки Ай-Даниль. Водитель микроавтобуса погиб, а находившаяся внутри автомобиля женщина — его жена — смогла на ходу выбраться из автобуса. Она получила серьезные ожоги.

Об инциденте в районе поселка Ай-Даниль также сообщает источник «РИА Новости Крым» в правоохранительных органах. Пострадавшую госпитализировали.

В главном управлении МВД по Республике Крым РБК сообщили, что на Ялтинской трассе в районе остановки «Ай-Даниль» действительно загорелся автомобиль, однако детали произошедшего не раскрыли.