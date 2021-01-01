Кремль заявил о нечестных методах мировых фармкомпаний из-за «Спутника V»

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Мировые фармацевтические гиганты пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Некоторые страны и их фармацевтические компании — гиганты, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно прибегают иногда не к самым лицеприятным методам, это хорошо известно», — заявил Песков.

Песков отметил, что «Спутник V» «надежная, хорошая, востребованная» вакцина, однако стремления по ее дискредитации видны невооруженным глазом. Представитель президента отметил, что сейчас в области вакцин «конкуренция очень жесткая» и хорошо, когда эта конкуренция «ведется честно». «Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины», — добавил Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что ведомству детально известно, какие средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия «псевдоаналитических расследований» и лжесвидетельств об опасности препарата или отказах от вакцинации.