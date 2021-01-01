Минобороны заявило о планах зарубежных стран дискредитировать «Спутник V»

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Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют дискредитировать из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — заявили в ведомстве.

По словам Конашенкова, в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия «псевдоаналитических расследований» и лжесвидетельств об опасности вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе среди российских военных.

В Минобороны отметили, что несмотря на то, что вакцинация носит добровольный характер, отказов от получения прививки от коронавируса среди военнослужащих нет. По данным ведомства, вакцинацию прошли уже более 10 тыс. военнослужащих.