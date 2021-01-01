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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны заявило о планах зарубежных стран дискредитировать «Спутник V»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют дискредитировать из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — заявили в ведомстве.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

По словам Конашенкова, в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия «псевдоаналитических расследований» и лжесвидетельств об опасности вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе среди российских военных.

В Минобороны отметили, что несмотря на то, что вакцинация носит добровольный характер, отказов от получения прививки от коронавируса среди военнослужащих нет. По данным ведомства, вакцинацию прошли уже более 10 тыс. военнослужащих.

В среду, 9 декабря, министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что всего армия получила 14,5 тыс. доз препарата, которым были привиты более 8,5 тыс. российских военных.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать на этой неделе масштабную вакцинацию в России. Он отметил, что в первую очередь прививку получат группы риска — врачи и учителя. В Москве масштабная вакцинация началась с 5 декабря. Сейчас ведутся поставки препарата в российские регионы.

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