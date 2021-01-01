Кремль исключил локдаун и напомнил о словах Голиковой про смерти от COVID

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В России не планируется вводить локдаун из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», — сказал Песков, комментируя ситуацию с растущим уровнем смертности на фоне распространения коронавируса.

По его словам, уровень смертности в России из-за COVID-19 действительно вырос, но это общемировая тенденция.

Он также напомнил, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова говорила о росте смертности в России и объясняла, с чем это связано.

По информации Росстата, общее число больных COVID-19, умерших за апрель—октябрь, достигло 78 623 человек. При этом октябрь стал рекордным по числу умерших с коронавирусом с начала пандемии — за месяц был зафиксирован 22 571 случай. Также в октябре наблюдалось самое большое число случаев (11 630), когда COVID-19 стал основной причиной смерти. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии из-за коронавируса скончались 45 893 человека.