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При реставрации кинотеатра «Художественный» нашли фарфор XVIII века

Фото:mos.ru Фото:mos.ru Фото:mos.ru Фото:mos.ru Фото:mos.ru Фото:mos.ru Фото:mos.ru Фото:mos.ru
Фото: mos.ru

В ходе реставрационных работ в кинотеатре «Художественный» в центре Москвы археологи обнаружили фарфор, датированный XVIII веком. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Среди археологических находок были баночки для помад, фаянсовая статуэтка, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера», — говорится в сообщении. Эта фабрика, основанная шведским купцом Фрэнсисом Гарднером в XVIII веке, стала первым в России частным предприятием по производству фарфора.

Также в ходе раскопок были найдены фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, принадлежавших семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова. Его предприятие было одним из крупнейших в Российской империи, которое занималось фарфорово-фаянсовым производством в XIX веке.

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Кроме того, археологи нашли стеклянные бутылки, фляги и штофы (четырехгранная бутылка с коротким горлом, которая использовалась для хранения и подачи спиртных напитков), чернильницы, аптечные пузырьки, пробирки, флаконы, рюмки и бокалы, а также фрагменты керамики XVII–XVIII веками, сообщили в мэрии.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что сейчас найденные артефакты изучают, описывают и реставрируют. В будущем они пополнят коллекции музеев Москвы.

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Реставрация кинотеатра «Художественный», который был построен по проекту архитектора Федора Шехтеля, завершилась в декабре. В ходе реставрации фасад кинотеатра приблизили к облику 1913 года. Также были восстановлены некоторые утраченные в 1950-х годах элементы декора, в том числе фонари и фонтан.

археологи Москва фарфор
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