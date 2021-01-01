При реставрации кинотеатра «Художественный» нашли фарфор XVIII века

В ходе реставрационных работ в кинотеатре «Художественный» в центре Москвы археологи обнаружили фарфор, датированный XVIII веком. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Среди археологических находок были баночки для помад, фаянсовая статуэтка, фрагменты столовых сервизов с клеймами фабрики Гарднера», — говорится в сообщении. Эта фабрика, основанная шведским купцом Фрэнсисом Гарднером в XVIII веке, стала первым в России частным предприятием по производству фарфора.

Также в ходе раскопок были найдены фрагменты фаянсовой и фарфоровой посуды с клеймами заводов, принадлежавших семье промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова. Его предприятие было одним из крупнейших в Российской империи, которое занималось фарфорово-фаянсовым производством в XIX веке.