Путин поручил обдумать расширение археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность расширения археологических раскопок на территории московского Кремля, сообщается на сайте президента. Соответствующее распоряжение глава государства утвердил после осмотра ранее произведенных археологами в Кремле раскопок.

Управлению делами президента совместно с Федеральной службой охраны и Российской академией наук предлагается до 15 декабря изучить вопрос расширения раскопок рядом с обнаруженными ранее остатками здания приказов (органы центрального управления Русского государства, размещались в нем в XVI—XVII веках). О возможности начала раскопок на участке между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов доклад поручено представить к 15 марта 2020 года.

В июне Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок, которые проводятся в Большом кремлевском сквере с мая, и сам спустился в раскоп. Комментируя работу археологов, Путин назвал ее результаты чрезвычайно важными для страны.