В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 5,9 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 73,71 (+0,41) Инвестиции, 10 дек, 12:48
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 89,13 (+0,19) Инвестиции, 10 дек, 12:48
Mercedes вывел на зимние тесты универсал C-Class нового поколения Авто, 10:50 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 10:50 СК завел дело об убийстве двух человек в Армавире с особой жестокостью Общество, 10:48 Вооружившись лазером и плазмой: подкаст РБК Тренды «Забегая вперед» Футурология, 10:40  В Азербайджане снимут военное положение Политика, 10:27 «Фортуна» прибыла к месту строительства «Северного потока-2» Бизнес, 10:24 Что приготовил японский премиум-бренд косметики к Новому году РБК и Cle de Peau Beaute, 10:21 В Австралии приостановили испытания вакцины из-за ложных тестов на ВИЧ Общество, 10:14 СМИ узнали о возможной отставке главного тренера ЦСКА Гончаренко Спорт, 10:10 В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 5,9 тыс. человек Общество, 10:06 Тиньков объяснил продажу части акций TCS Group решением личных проблем Финансы, 10:05 Новый электрокар Volkswagen с запасом хода в 700 км покажут в 2023 году Авто, 10:05 Как Salesforce и Slack стали «дружить против» Microsoft — The Economist Pro, 10:04 Компания MassMutual с $235 млрд активов купила биткоины на $100 млн Крипто, 10:01
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,27 +0,3% EUR/RUB ₽88,88 +0,23% EUR/USD $1,21 -0,06%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 5,9 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 5920 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии число вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 518 889 человек.

В Роспотребнадзоре допустили стабилизацию ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее оперативный штаб передавал, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 77 человек. Общее число летальных случаев в Москве возросло до 9722. Всего в столице коронавирус выявили у 671 948 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Новый год никакого ослабления ограничений, введенных в столице из-за угрозы распространения COVID-19, не будет, но и дополнительных власти вводить не станут. По словам мэра, москвичи смогут гулять по улицам и в парках, но там не будет «никаких специальных массовых мероприятий». Собянин также отметил, что всю новогоднюю ночь в Москве будет работать транспорт, в том числе метро и МЦК.

В Москве 5 декабря началась добровольная вакцинация от коронавируса. По данным властей, за первые два дня прививку от COVID-19 получили 2 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
коронавирус Москва COVID-19
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,26 +0,29% EUR/RUB ₽88,86 +0,21% EUR/USD $1,21 -0,06%
Материалы по теме
Вирусолог назвал два способа побороть коронавирус
Общество
В Москве за сутки умерли 77 заболевших коронавирусом
Общество
Гинцбург дал советы по вакцинированию от коронавируса аллергиков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter