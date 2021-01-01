В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 5,9 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 5920 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, с начала пандемии число вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 518 889 человек.

Ранее оперативный штаб передавал, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 77 человек. Общее число летальных случаев в Москве возросло до 9722. Всего в столице коронавирус выявили у 671 948 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Новый год никакого ослабления ограничений, введенных в столице из-за угрозы распространения COVID-19, не будет, но и дополнительных власти вводить не станут. По словам мэра, москвичи смогут гулять по улицам и в парках, но там не будет «никаких специальных массовых мероприятий». Собянин также отметил, что всю новогоднюю ночь в Москве будет работать транспорт, в том числе метро и МЦК.