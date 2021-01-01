«Известия» сообщили о росте цен на жилье в 2021 году

Минстрой России определил среднюю стоимость одного квадратного метра жилья по России на первое полугодие 2021 года, он будет стоить 49 173 рубля, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

По расчетам министерства, квадратный метр в среднем по стране подорожает на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года.

Больше всего в следующем году вырастут цены на жилплощадь в Москве и на Дальнем Востоке (Амурской и Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях). Стоимость квадратного метра в этих регионах повысится на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цена увеличится примерно на 4 тыс. руб.

В 34 регионах цены на жилье не изменятся. Среди них Тува, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Карелия, Адыгея, Калмыкия, Крым и другие, считают в Минстрое.