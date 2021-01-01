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Экономика ,  
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«Известия» сообщили о росте цен на жилье в 2021 году

Минстрой России определил среднюю стоимость одного квадратного метра жилья по России на первое полугодие 2021 года, он будет стоить 49 173 рубля, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

По расчетам министерства, квадратный метр в среднем по стране подорожает на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года.

Больше всего в следующем году вырастут цены на жилплощадь в Москве и на Дальнем Востоке (Амурской и Сахалинской областях, а также в Приморском и Хабаровском краях). Стоимость квадратного метра в этих регионах повысится на сумму от 8 тыс. до 9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цена увеличится примерно на 4 тыс. руб.

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Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В 34 регионах цены на жилье не изменятся. Среди них Тува, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Карелия, Адыгея, Калмыкия, Крым и другие, считают в Минстрое.

Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном регионе — Бурятии, с 78,18 до 61,26 тыс. руб., ожидают там. Самым дешевым жилье будет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Квадратный метр в этих регионах будет стоить от 31,5 тыс. рублей, прогнозирует ведомство.

В конце ноября аналитики рейтингового агентства НКР спрогнозировали рекордно низкую ставку по ипотеке в первом полугодии 2021 года. По их мнению, она может обновить минимум на уровне 6,8–7%, однако ниже уже не опустится. По данным ЦБ на 1 октября, средневзвешенная ставка по жилищным кредитам составила 7,32%, она снизилась более чем на 2 п.п. по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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