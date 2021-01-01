Вирусолог назвал два способа побороть коронавирус

Чтобы побороть коронавирус, необходимо в первую очередь выяснить причину устойчивости некоторых людей к инфекции и создать эффективные лекарства от COVID-19, сообщил вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.

«Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что?» — сказал он.

По его словам, причины могут быть генетические, когда «чего-то не хватает на рецепторах» (часто встречается) или иммунологические.

Второй способ справиться с коронавирусной инфекцией — разработать химиотерапевтические препараты, которые будут эффективны именно против COVID-19, пояснил Чепурнов. Он назвал это сложной задачей, но решаемой. «Целый ряд препаратов, которые начали выпускать, во-первых, все-таки не стопроцентные, во-вторых, достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью», — отметил вирусолог.