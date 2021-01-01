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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог назвал два способа побороть коронавирус

Чтобы побороть коронавирус, необходимо в первую очередь выяснить причину устойчивости некоторых людей к инфекции и создать эффективные лекарства от COVID-19, сообщил вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.

«Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что?» — сказал он.

По его словам, причины могут быть генетические, когда «чего-то не хватает на рецепторах» (часто встречается) или иммунологические.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Второй способ справиться с коронавирусной инфекцией — разработать химиотерапевтические препараты, которые будут эффективны именно против COVID-19, пояснил Чепурнов. Он назвал это сложной задачей, но решаемой. «Целый ряд препаратов, которые начали выпускать, во-первых, все-таки не стопроцентные, во-вторых, достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью», — отметил вирусолог.

Ученый привел в пример лекарство от гепатита С — «инфекции, которая ничем не бралась» из-за биологических свойств возбудителя. «Тем не менее разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание», — заключил он.

В конце октября вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн среди причин толерантности организма к COVID-19 называл не только особенности организма, но и сам возбудитель. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, считает, что толерантность к COVID-19 могла сформироваться, после того как человек переболел бета-коронавирусной инфекцией.

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Чепурнов же говорил, что при отсутствии некоторых рецепторов у человека может появиться толерантность к любому вирусу, даже к вирусу Эбола.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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