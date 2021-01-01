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Специализирующийся на Китае туроператор объявил о закрытии

Туроператор «Русь-Тур» решил прекратить свою деятельность в связи с эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении Ростуризма (поступило в РБК).

«7 декабря 2020 года компанией ООО «Русь-Тур» в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности», — объявил туроператор.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В «Русь-Тур» пояснили, что с учетом сложившейся ситуации и специфики компании ее деятельность в дальнейшем «не представляется возможной». Туроператор уже исключен из единого федерального реестра по решению Ростуризма, уточнили в компании.

Возмещение ущерба будет производиться через страховую компанию «Согласие». Порядок обращения туристов будет опубликован на сайте Ростуризма в ближайшее время, пообещал туроператор. «В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в Ассоциации «Турпомощь», — добавили в «Русь-Тур».

На сайте туроператора сообщается, что он работает с 1992 года. «Русь-Тур» специализируется на китайском направлении. Начинала компания с организации туров для граждан Китая по России.

туроператор Китай прекращение работы
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