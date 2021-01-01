Путин поручил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин попросил руководителей ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края, которая очень хотела бы поговорить с главой государства. Президент озвучил свою просьбу на заседании Совета по правам человека.

Одна из участниц заседания Галина Осокина попросила Путина исполнить мечту с «елки желаний» пенсионерки из Ставропольского края Натальи Ивановны Донсковой. Путин ответил, что с удовольствием побеседует с женщиной. «Только телефон-то вы не оставляете. Приглашаете в гости, сказали, что «старушка вам будет очень рада», но адреса не оставляете. Как так?» — пошутил президент.

Затем Путин попросил глав силовых ведомств помочь найти Наталью Ивановну. «Вот мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему, давайте попросим сделать что-то хорошее», — сказал президент.

В феврале пенсионерка из Санкт-Петербурга спросила президента, как можно прожить на 10 тыс. 800 руб. в месяц. Путин предположил, что очень трудно. Далее женщина пожаловалась президенту на установленный в городе прожиточный минимум, сказав, что на него невозможно купить продукты.