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Пандемия коронавируса ,  
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Более 150 тыс. россиян привились вакциной «Спутник V»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 150 ты. россиян уже привились вакциной против коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках гражданского оборота. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал глава глава разработавшего вакцину «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 чем в любой другой стране мира», — отметил Гинцбург.

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